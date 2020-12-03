تشاووش أوغلو: الاتفاق البحري بين اليونان ومصر انتهاك يتواطأ معه الاتحاد الأوروبي

اتهم وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو الخميس، اليونان “بانتهاك الحدود البحرية لبلاده وليبيا بتوقيعها اتفاقا لترسيم الحدود البحرية مع مصر، والاتحاد الأوروبي بالتواطؤ مع تلك الانتهاكات”. وقال خلال مشاركته بمنتدى حوار المتوسط إن “اليونان انتهكت الجرف القاري الليبي والتركي من خلال ترسيم الحدود مع مصر”، مضيفاً “حذرنا اليونان وانتظرنا بصبر لإجراء حوارات، واتصلنا بالقبارصة اليونانيين للتوقف عن التنقيب والتوصل لتسوية شاملة”، لافتاً إلى أنه “كل مرة نمد أيدينا للدبلوماسية نهدد ونستفز، وأتساءل لماذا ذلك”، حسب قوله.

واتهم وزير الخارجية التركي الاتحاد الأوروبي بأنه “متواطئ مع انتهاكات اليونان”، داعيا المنظمة إلى ” تشجيع اليونان على التفاعل مع تركيا والقبارصة الأتراك”، مضيفاً “لا يمكن لمصالح دولة أوروبية أن تطغى على مصالح باقي الدول الأوروبية”.

وكانت مصر واليونان قد وقعتا في القاهرة أوائل آب/أغسطس الماضي اتفاقية لترسيم الحدود البحرية وتعيين المنطقة الاقتصادية بين البلدين بالبحر المتوسط، وسط توترات مع تركيا.

المصدر: سبوتنيك