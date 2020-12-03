تونس تسعى لاقتناء حوالي 6 ملايين جرعة من تلاقيح كورونا

أعلن وزير الصحة التونسي فوزي مهدي أن بلاده تسعى لاقتناء حوالي 6 ملايين جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وقال مهدي خلال الندوة الدورية لوزارة الصحة لتقديم آخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا في البلاد، يوم الأربعاء، إنه “تم الاتصال بالمزودين الذين أعلنوا عن نتائج إيجابية للقاحاتهم وقد عبرت تونس عن رغبتها في اقتناء حوالي 6 ملايين جرعة من اللقاحات كدفعة أولى”.

وأعلنت وزارة الصحة التونسية يوم الأربعاء تسجيل 1208 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ بداية الجائحة إلى 99 ألفا و280 إصابة.

وتم تسجيل أيضا 84 وفاة جديدة، مما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 3359 حالة.

وفي سياق متصل، قررت اللجنة الوطنية لمقاومة انتشار فيروس كورونا في تونس، استئناف إقامة صلاة الجمعة، بنسبة حضور لا يزيد عن 30%، وذلك ابتداء من يوم 4 ديسمبر الجاري.

وأكدت وزارة الشؤون الدينية على وجوب احترام التباعد الجسدي، بما لا يقل عن متر بين المصلين، داعية كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ومن ظهرت عليهم أعراض مشابهة لأعراض “كوفيد-19″، إلى الامتناع عن ارتياد المساجد.

المصدر: وكالات