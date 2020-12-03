طبيبة روسية: إياك وتناول البطاطس بهذه الطريقة

كشفت أخصائية الغدد الصماء الروسية، إيلينا غوبكينا، عن طرق طهي وتناول البطاطس التي يجب الامتناع عنها.

فوفقا لها، لا يجب تناول البطاطس بقشرها، وذلك بسبب تراكم المواد الضارة من التربة والهواء.

وأضافت أنه لا يجب تعرض البطاطس إلى درجات حرارة عالية أثناء الطهي، مشيرة إلى أن القلي المستمر يؤدي إلى إشباع المنتج بالدهون والسموم.

ونصحت الطبيبة بتقشير البطاطس وسلقها أو تحضيرها على البخار، لأن ذلك سيعطي أكبر قدر من العناصر الغذائية مثل البوتاسيوم والصوديوم وفيتامين “بي 6″، وفق موقع “حجج وحقائق” الروسي.

كما أشارت الطبيبة إلى أنه يمكن تناول 200-300 غرام من البطاطس مرتين في الأسبوع دون إلحاق الضرر بالصحة.

المصدر: سبوتنيك