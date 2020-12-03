مصادر يمنية: عشرات القتلى والجرحى من الجماعات المتحالفة مع العدوان بينهم قادة خلال عمليات الجيش واللجان الشعبية باتجاه مدينة مأرب وسط انهيارات متسارعة في صفوفها – موقع قناة المنار – لبنان
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December 3 2020 - 00:08

مصادر يمنية: عشرات القتلى والجرحى من الجماعات المتحالفة مع العدوان بينهم قادة خلال عمليات الجيش واللجان الشعبية باتجاه مدينة مأرب وسط انهيارات متسارعة في صفوفها

منذ 1 ساعة 2 December، 2020
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