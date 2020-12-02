يريفان تقترح مبدأ “الجميع مقابل الجميع” خلال تبادل الأسرى في قره باغ 

أعلن نائب رئيس الوزراء الأرمني تيغران أفينيان الأربعاء، أن الجانب الأرمني يقترح مبدأ “الجميع مقابل الجميع” بتبادل الأسرى في قره باغ.

أفينيان وفي اجتماع مع السفير الروسي في يريفان سيرغي كوبيركين، ذكر أنه “يُقترح إنشاء آلية بموجبها إذا كان لدى أحد الطرفين سجناء جدد ، فيجب إعادتهم على الفور ودون أي شروط مسبقة”.

وطلب الرئيس الأرمني أرمين سركيسيان، في وقت سابق من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، المساعدة في إعادة أسرى الحرب المحتجزين في أذربيجان إلى ديارهم بعد تصاعد الصراع في ناغورني قره باغ ، مشيرا إلى أن “وساطة الرئيس الروسي ستكون ذات فائدة كبيرة في حل القضية الحساسة للغاية المتمثلة في عودة الجنود والمدنيين الذين تم أسرهم من قبل أذربيجان، وكذلك جثث القتلى”.

المصدر: سبوتنيك