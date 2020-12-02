بوريل يؤكد على أهمية التعاون بين الاتحاد الأوروبي وواشنطن حول القضايا الدولية

أكد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، على “أهمية تبني استراتيجية جديدة للتعاون بين الاتحاد والولايات المتحدة الأميركية، حول القضايا الخارجية والدفاع والأمن”، لافتاً إلى أهمية الحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني. وقال بوريل، خلال مؤتمر صحافي الأربعاء، “تبنى الاتحاد الأوروبي اليوم استراتيجية جديدة، فقد قدمت أنا ورئيسة المفوضية الأوروبية وأورسولا فون دير لاين، اقتراحات حول الأجندة المستقبلية الجديدة عبر الأطلسي وكيف سنعمل مع واشنطن لعالم أفضل”.

واعرب بوريل عن أمله في “تعزيز العمل مع الإدارة الأميركية الجديدة، حول الملف النووي مع طهران”، موضحاً أنه “تحدثت إلى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أمس، وأنا أعمل على إبقاء اتفاق اللجنة المشتركة والشاملة، لأنها الطريقة الوحيدة لمنع طهران أن تكون قوة نووية”، حسب قوله.

من جهة ثانية، حثّ بوريل، الولايات المتحدة الأميركية، على “الانضمام لجهود الاتحاد الأوروبي، للسيطرة على تفشي فيروس كورونا المستجد، وتعزيز عمل منظمة الصحة العالمية”. كما أعلن الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي عزم بروكسل إنهاء الحرب التجارية مع واشنطن، من خلال التفاوض لإبرام اتفاق حول التجارة بين الطرفيان، قائلاً “نفضل أن يكون لدينا اتفاق مع الولايات المتحدة، وحوار مباشر بيننا، وأن نتجنب الذهاب إلى منظمة التجارة العالمية، لتسوية القضايا العالقة تجاريا بيننا. لذلك نريد أن ننخرط في حوار للتوصل لاتفاق حول التجارة.”

وفي السياق، أشار إلى أن المقترح الجديد للاستراتيجية الأوروبية الأميركية، يجب أن يصادق عليه أولا من كافة المؤسسات الأوروبية، ثم يبدأ العمل به خلال القمة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، المزمع عقدها في 2021، داعياً “المجلس والبرلمان الأوروبي، لتبني هذه الاستراتيجية الجديدة، التي من الممكن أن تنطلق للعمل، خلال اجتماع القمة المقبلة”.

وتابع بوريل “من المهم أننا وضعنا اقتراح لشكل علاقتنا مع واشنطن، ولشراكة جديدة معهم بعد خمس سنوات من العوائق، هناك الكثير من القضايا الدولية، مثلا زيادة قوة الصين لذلك علينا النظر فيها للمستقبل، ومواجهة التحديات المستقبلية معا”.

المصدر: سبوتنيك