الشرطة الهولندية تعلن القبض على مشتبه به في ارتكاب حادث الطعن داخل محل تجاري وسط مدينة لاهاي (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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December 2 2020 - 17:20

الشرطة الهولندية تعلن القبض على مشتبه به في ارتكاب حادث الطعن داخل محل تجاري وسط مدينة لاهاي (سبوتنيك)

منذ 1 ساعة 2 December، 2020
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