الكنيست الإسرائيلي يصوت بالقراءة التمهيدية على حل نفسه والتوجه لانتخابات مبكرة

صوت الكنيست الإسرائيلي الأربعاء بالقراءة التمهيدية وبأغلبية واحد وستين عضوا ومعارضة أربعة وخمسين على مشروع قانون يقضي بحل نفسه والتوجه لانتخابات عامة مبكرة. وأيد حزب “أزرق أبيض” بزعامة وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس حليف رئيس الوزراء زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو، مشروع القانون، الذي أيده (61 نائبا من بين إجمالي عدد الأعضاء 120 عضوا).

ويحتاج مشروع القانون لنقاشات معمقة وثلاث قراءات في الكنيست، لكي يصبح قانونا نافذا، وهو ما قد يستغرق أسابيع عديدة. وقال غانتس قبيل بدء الجلسة، إن “أي شيء يمنع الانتخابات هو أمر مرغوب فيه. إذا قام نتنياهو بتحويل وإقرار الميزانية فسيكون كل شيء على ما يرام”. ويأتي تصويت نصف الحكومة إلى جانب اقتراح المعارضة على خلفية أزمة تعصف بالائتلاف الحاكم، وأبرزها عدم التوافق بين رأسيه (حزب أرزق – أبيض، والليكود)، على تمرير الموازنة العامة، فضلا عن خلافات حول تفعيل اللجنة الوزارية للتشريعات وتعيين الشخصيات في مراكز إنفاذ القانون.

وكان بيني غانتس قد اتهم نتنياهو بالانشغال ببقائه بالسلطة وتحصين نفسه، من أجل التهرب من محاكمته بتهم فساد. بينما اتهم نتنياهو غانتس بجر الكيان إلى “انتخابات لا حاجة لها”.

المصدر: سبوتنيك