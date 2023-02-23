حركة حماس: مصادقة الاحتلال على مشروع قانون لحرمان الأسرى من الرعاية الطبية اللّازمة إمعانٌ في سياسة الإهمال الطبي

أكَّدت حركة “حماس” أنَّ مصادقة “كنيست” الاحتلال بالقراءة الأولى على مشروع قانون يهدف إلى الحد والحرمان من تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسرى الفلسطينيين في سجونه إمعانٌ في سياسة الإهمال الطبي المتعمَّد والقتل البطيء لهم، وتعبير عن فاشية الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني.

وحذّرت حماس “من خطورة هذا القانون العنصري، الذي لن يرهب أسرانا ولن يفتّ في عضدهم، وندعو المؤسسات الحقوقية والدولية إلى إدانة هذا القانون وغيره من القوانين الصهيونية المطبّقة بشكل قسري وتعسّفي على شعبنا، والمخالِفة لأبسط معايير وقوانين حقوق الإنسان، والعمل كذلك على رفع شهاداتهم وتقاريرهم حول عنصرية وجرائم الاحتلال إلى المحاكم الدولية المختصّة انتصاراً لقيم الحرية والعدالة”.

المصدر: وكالات فلسطينية