شهيدان فلسطينيان وعدد من الجرحى الحصيلة الحالية لدهس مستوطن عمال فلسطينيين على حاجز بيت لحم الشمالي، هما: زياد علي حسين عبيات (٢٩ عاما) وجعفر عمر عبيات (٣٠ عاما) – موقع قناة المنار – لبنان
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December 2 2020 - 09:26

شهيدان فلسطينيان وعدد من الجرحى الحصيلة الحالية لدهس مستوطن عمال فلسطينيين على حاجز بيت لحم الشمالي، هما: زياد علي حسين عبيات (٢٩ عاما) وجعفر عمر عبيات (٣٠ عاما)

منذ 22 mins 2 December، 2020
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