فوائد صحية مذهلة للفول السوداني

يُستهلك الفول السوداني بشكل شائع خلال فصل الشتاء في جميع أنحاء العالم، فهو مليء بالعناصر الغذائية المختلفة، بالإضافة إلى طعمه الشهي المميز.

ويُعرف الفول السوداني بأنه وجبة خفيفة صحية للغاية وله العديد من الفوائد الصحية للجسم والعقل، وذلك بحسب تقرير صحي نشره موقع “تايمز ناو نيوز”.

وتشمل أبرز الفوائد التي يقدمها الفول السوداني، والتي ذكرها التقرير:

يساعد على إنقاص الوزن: يساعد الفول السوداني في إنقاص الوزن لكونه مليء بالدهون غير المشبعة والبروتينات والألياف، والتي جميعها تمنحك الشعور بالشبع وبالتالي تجنب الإفراط في تناول الطعام.

يخفض نسبة الكوليسترول: يحتوي الفول السوداني نسبة غنية من الدهون غير المشبعة التي تقلل من نسبة الكوليسترول الضار، ونتيجة لذلك، ينخفض خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وغيرها من مشاكل القلب والأوعية الدموية.

مفيد لصحة الجلد: الأحماض الدهنية غير المشبعة الموجودة في الفول السوداني لها خصائص مذهلة مضادة للالتهابات، وتحمي هذه الدهون البشرة من أضرار أشعة الشمس، وتقلل من خطر ظهور التجاعيد والبقع الشمسية، وتحمي الخلايا المنتجة للكولاجين والتي تسمى الخلايا الليفية.

يمنع الإصابة بالسرطان: الفول السوداني هو غذاء جيد في علاج أنواع مختلفة من السرطان، فهو يحتوي على مركبات تسمى فايتوستيرول، لها خصائص مضادة للسرطان، وخاصة ضد سرطان الثدي والقولون والبروستات.

وقد يؤدي تناول الفول السوداني أو المنتجات المصنعة منه إلى تقليل نمو الخلايا السرطانية لدى النساء المصابات بسرطان القولون والمستقيم أيضا.

يعالج التهاب المفاصل: يخفف النياسين الموجود في الفول السوداني من أعراض التهاب المفاصل، وبفضل خصائصه المضادة للالتهابات فهو يسهم في تقليل الألم أيضا، ويعد الفول السوداني بديلا طبيعيا جيدا للأدوية المضادة للالتهابات (NSAIDs) .

المصدر: سبوتنيك