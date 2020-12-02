الرئاسة التركية: يجب أن نكون على أهبة الاستعداد لمواجهة فيروس “العنصرية”

رأى المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، أنه يجب على المجتمع الدولي أن يكون مستعدا لمواجهة تصاعد “فيروسات” معاداة الأجانب والإسلام والسامية، والعنصرية والتمييز بشتى أشكالها.

وفي تصريح له، قال قالن: إن “العالم أجمع يتأثر بنفس الأزمة لأول مرة منذ وقت طويل، وإننا نمر بجائحة دولية بالمعنى الحقيقي”، معربا عن أمله في التخلص من وباء كورونا بأسرع وقت.

وأضاف: “في حال تعامل الدول العظمى بشكل غير عادل مع الأزمات الدولية، فإن وتيرة الفوضى والظلم على المستوى العالمي ستزداد”.

وشدد على أهمية التضامن الدولي لمواجهة جائحة كورونا، لافتا إلى “تصاعد وتيرة “فيروسات” أخرى مثل معاداة الأجانب، في ظل وباء كورونا”.

وأردف: “أعتقد بأنه يجب علينا أن نكون على أهبة الاستعداد لمواجهة تصاعد فيروسات مثل معاداة الأجانب والإسلام والسامية، وكافة أشكال العنصرية والتمييز”.

المصدر: وكالة الاناضول