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December 2 2020 - 02:34

ماكرون ورئيس الوزراء اليوناني يبحثان الاستعدادات لقمة الاتحاد الأوروبي

منذ 1 ساعة 2 December، 2020
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أخبار دولية - فرنسا

أعلنت الحكومة اليونانية، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وجاء في بيان الحكومة أن الزعيمين ناقشا خلال مكالمتهما “الاستعدادات لاجتماعات القمة الأوروبية يومي 10 و11 ديسمبر وعلاقات التعاون الثنائي بين البلدين”.

ومن المرتقب أن تناقش القمة أنشطة المسح التركية عن موارد الطاقة شرقي المتوسط، وهي الأنشطة التي تعارضها أثينا.

يذكر أن سفينة التنقيب التركية “أوروتش رئيس” عادت إلى ميناء أنطاليا يوم الاثنين، قادمة من منطقة متنازع عليها بشرق البحر المتوسط، وهو ما اعتبرته المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إشارة جيدة قبل انطلاق القمة.

المصدر: وكالات

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