اصابة رئيس بلدية إيعات بكورونا وإقفال مبنى البلدية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 2 2020 - 01:02

اصابة رئيس بلدية إيعات بكورونا وإقفال مبنى البلدية

منذ 1 ساعة 1 December، 2020
المنار
المنار
لبنان

أعلن رئيس بلدية إيعات حسين شفيق عبد الساتر إصابته بالفيروس، وتوجه إلى أهالي البلدة ببيان جاء فيه:”احيطكم علما بأن نتيجة فحص PCR التي أجريتها قد أتت ايجابية، ما يعني إصابتي بوباء الكورونا، لذلك أطلب من جميع من خالطني توخي الحيطة والحذر، كما وافيدكم بأني وزوجتي ضمن الحجر المنزلي لمدة 15 يوما”.

وأضاف: “نظرا إلى الظرف الطارئ و لمخالطتي للموظفين العاملين في البلدية، أعلن عن ضرورة إقفال مبنى البلدية، إلى حين التأكد من خلو جميع العاملين من الوباء، كما وأفيدكم بأني لا أعاني من أي أعراض الآن”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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