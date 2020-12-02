نتائج فحوص رحلات إضافية وصلت إلى بيروت: 18 حالة ايجابية

افادت وزارة الصحة العامة باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 29/11/2020؛ وأظهرت النتائج وجود ثماني عشرة (18) حالة إيجابية.

وجاءت النتائج كالتالي:

– رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة)

– رحلة دبي: شركة MEA رقم 421 (جميعها سلبية)

– رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)

– رحلة أضنا: شركة AJ رقم 7836 (حالتان إيجابيتان)

– رحلة البصرة: شركة MEA رقم 333 (جميعها سلبية)

– رحلة النجف: شركة MEA رقم 327 (حالة إيجابية واحدة)

– رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (ثماني حالات إيجابية)

– رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (حالتان إيجابيتان)

– رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (ثلاث حالات إيجابية)

– رحلة الرياض: شركة MEA رقم 1423 (جميعها سلبية)

– رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 863 (حالة إيجابية واحدة)

المصدر: موقع المنار