بلدية البابلية: تسجيل اصابتين جديدتين في البلدة وشفاء 3 حالات

اعلنت بلدية البابلية في قضاء صيدا عن تسجيل حالتين كورونا إيجابية (covid19) مستجدة مؤكدة. وهما يخضعان للحجر المنزلي. وفي المقابل سجل اليوم ثلاثة حالات شفاء جديدة . وبذلك يكون قد تراجع عدد الحالات الأيجابية المؤكدة في البلدة إلى عشرة إصابات فقط.

وشددت على المخالطين بضرورة الحجر المنزلي أربعة عشر يوما من تاريخ المخالطة للحالة الأيجابية كتدبير أحترازي. كما جددت دعوتها للاهالي الى التشدد بتطبيق الإجراءات الوقائية، بخاصة في ما يتعلق بارتداء الكمامة خارج المنزل والتقيد بمسافة التباعد الإجتماعي، منعا لتفشي الفيروس وحفاظا على السلامة العامة مع وجوب التزام الحجر المنزلي لجميع المخالطين .

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام