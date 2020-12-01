1511 إصابة كورونا جديدة في لبنان و15 حالة وفاة

أعلنت ​وزارة الصحة العامة​ اللبنانية، عن تسجيل 1511 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، و15 حالة وفاة جديدة، مبينة أن العدد التركمي للإصابات منذ بدء تفشي الفيروس وصل إلى 129414، أما إجمالي الوفيات فهو 1033.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن عدد الإصابات المحلية المسجلة خلال الـ24 ساعة هو 1484 أما الوافدة فهي 27 إصابات.

وأشارت الى أن حالات الإستشفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 964 حالة، إضافة الى 361 حالة في العناية المركزة و138 حالة بحاجة إلى تنفس إصطناعي.

كما ذكرت أن عدد الفحصوات المخبرية التي تم إجراؤها وصل الى 11499 فحصا منها 1111 في المطار.

المصدر: موقع المنار