عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية جميل مزهر: ندعو السلطة للتمسك بقرار التحلل من الاتفاقيات وصولا لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة كخطوة ضرورية لبناء المؤسسات الوطنية القادرة على قيادة شعبنا – موقع قناة المنار – لبنان
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December 1 2020 - 12:54

عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية جميل مزهر: ندعو السلطة للتمسك بقرار التحلل من الاتفاقيات وصولا لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة كخطوة ضرورية لبناء المؤسسات الوطنية القادرة على قيادة شعبنا

منذ 1 ساعة 1 December، 2020
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