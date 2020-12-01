عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية جميل مزهر: ندعو السلطة للتمسك بقرار التحلل من الاتفاقيات وصولا لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة كخطوة ضرورية لبناء المؤسسات الوطنية القادرة على قيادة شعبنا – موقع قناة المنار – لبنان
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December 1 2020 - 12:54
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المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني: القانون يبعث رسالة للأعداء بأن اغتيال علمائنا لن يكون من دون ردّ
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ظريف: زيارات بومبيو المستعجلة للمنطقة والاجتماع الثلاثي في السعودية وبيانات نتنياهو تكشف عن مؤامرة استهداف زاده
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الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزير الخارجية الكويتي يدين في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني اغتيال فخري زاده ويعبر عن تعاطف بلاده مع إيران حكومة وشعباً
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والفلسطيني محمود عباس يبحثان في القاهرة آخر مستجدات القضية الفلسطينية
أ ف ب: شركة موديرنا ستقدم اليوم طلبات ترخيص للقاحها ضد كوفيد-19 في الولايات المتحدة وأوروبا
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية جميل مزهر: ندعو السلطة للتمسك بقرار التحلل من الاتفاقيات وصولا لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة كخطوة ضرورية لبناء المؤسسات الوطنية القادرة على قيادة شعبنا
منذ 1 ساعة
1 December، 2020
اتفاق اوسلو
الجبهة الشعبية
السلطة الفلسطينية
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