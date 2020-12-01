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December 1 2020 - 02:16

الرئاسة الجزائرية: تبون يغادر المستشفى في ألمانيا ويعود إلى الوطن في الأيام القادمة

منذ 19 mins 1 December، 2020
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الجزائر - عربي وإقليمي

أعلنت الرئاسة الجزائرية، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون غادر المستشفى في ألمانيا، ويطمئن الشعب الجزائري بأنه يتماثل للشفاء، وسيعود إلى أرض الوطن في الأيام القادمة.

وأوضحت الرئاسة في بيان لها، أنه “امتثالا لتوصيات الفريق الطبي، يواصل الرئيس تبون ما تبقى من فترة النقاهة بعد مغادرته المستشفى المتخصص بألمانيا، ويطمئن الشعب الجزائري بأنه يتماثل للشفاء، وسيعود إلى أرض الوطن في الأيام القادمة”.

وكانت الرئاسة الجزائرية أعلنت مطلع شهر نوفمبر الحالي عن إصابة تبون بفيروس كورونا، وأنه نقل بطائرة خاصة إلى ألمانيا لتلقي العلاج.

المصدر: وكالات

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