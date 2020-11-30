قوات القمع الصهيونية تقتحم سجن “عسقلان” وتجري عمليات تفتيش

اقتحمت مجموعة من وحدات القمع التابعة لإدارة سجون العدو الاسرائيلي الاثنين قسم الأسرى في سجن “عسقلان” الصهيوني، والذي يقبع فيه قرابة “45” أسيرا، منهم أسرى مرضى.

وأوضح “نادي الأسير” أن عملية التفتيش والتخريب داخل القسم استمرت حتى ساعات مساء الاثنين”.

وكانت قوات الاحتلال الاسرائيلي صعّدت ومنذ بداية العام الماضي من عمليات الاقتحام والتفتيش داخل أقسام الأسرى في سجون الاحتلال، حيث سُجلت أعنف عمليات الاقتحام في سجون “عوفر، والنقب، وريمون”، تحديداً منذ شباط العام الماضي واستمرت حتى العام الجاري، وكان آخرها في سجن “عوفر” الذي شهد أعنف الاقتحامات خلال العام الجاري.

تجدر الاشارة إلى أن عمليات الاقتحام تُشكل إحدى أبرز السياسات التنكيلية التي تستخدمها إدارة سجون العدو بحق الأسرى.

المصدر: فلسطين اليوم