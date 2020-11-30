غرفة ادارة الكوارث في محافظة عكار:47 إصابة جديدة

سجلت غرفة ادارة الكوارث في محافظة عكار ،في تقريرها اليوم 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و44 حالة شفاء.

وتبعا لهذه المستجدات، بات اجمالي عدد المصابين المسجلين في عكار منذ 17آذار الماضي وحتى اليوم:2756 مصابا.

الحالات الايجابية التي لا تزال قيد المعالجة: 496حالة.

اما حالات الحجر المنزلي فبلغت: 516 حالة قيد المراقبة والمتابعة.

في حين بلغ اجمالي عدد حالات الشفاء المسجلة منذ بدء الجائحة وحتى اليوم :2216حالة.

واستقر عد حالات الوفاة على 50 حالة، بحيث لم تسجل اي حالة وفاة خلال الساعات ال24الماضية.

هذا وقد توزعت الاصابات الجديدة على البلدات العكارية التالية:

ببنين9، برقايل6، حلبا5 ، العبودية2، القرنة2، نهر البارد 2، مشمش2، مشحا2.

واصابة واحدة في بلدات : تكريت، وادي الجاموس، البيرة، فنيدق، اكروم، وادي خالد، النفيسة، السنديانة، الهيشة، برج العرب، مجدلا، عين الذهب، ذوق الحصنية، رحبة، الشيخ طابا، جديدة القيطع، كفرتون.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام