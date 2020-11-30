بكين تفرض عقوبات على 4 مسؤولين أمريكيين بسبب موقفهم بشأن هونغ كونغ – موقع قناة المنار – لبنان
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November 30 2020 - 13:36

بكين تفرض عقوبات على 4 مسؤولين أمريكيين بسبب موقفهم بشأن هونغ كونغ

منذ 13 mins 30 November، 2020
أخبار موقع المنار

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