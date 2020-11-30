متحدث القوات المسلحة اليمنية: نتج عن العملية مصرع وجرح 15 من قادة وجنود العدو السعودي منهم 8 قتلى بينهم قادة وجرح 7 آخرين – موقع قناة المنار – لبنان
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November 30 2020 - 00:04
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الصحة اللبنانية: تسجيل 1266 اصابة جديدة و13 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية
الرئيس دياب: لدي كل الثقة بأن القضاء يقوم بواجبه منفصلا عن السلطة التنفيذية وهو سيحدد ان كانت جريمة المرفأ مفتعلة ام لا
الرئيس دياب: ادليت بافادتي للقاضي صوان وحكومتي حتى اليوم لم تستلم اي صور من الاقمار الصناعية في ما خص الانفجار
الرئيس دياب: لا بد من ان يكمل ملف التدقيق الجنائي طريقه اكان مع شركة "الفاريز اند مارسيل" او مع غيرها
الرئيس دياب: لا يمكن اختصار اي طائفة بشخص وعلاقتي بالحريري جيدة ولا قطيعة بيننا
الرئيس دياب: لا شك ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مدعوم من جزء من الطبقة السياسية والاقتصادية التي تتحكم بمفاصل الدولة
الرئيس دياب: يجب ان تعود اموال المودعين وقد يكون هناك "هيركات" على من جنى فوائد طائلة من الهندسات المالية
حسن للمنار: تخفيف الإجراءات للتماشي مع الحاجات الاقتصادية وتحلي المواطنين بالمسؤولية يساهم في خفض معدلات الإصابة
اللجنة الوزارية لمكافحة كورونا: بدء حظر التجول من 11 ليلا حتى 5 صباحا على ان يكون الاقفال العام بدءا من الساعة 10 ليلا
اللجنة الوزارية لمكافحة كورونا : الغاء قرار " المفرد - مجوز" واستمرار العمل بالغرامة المالية لمن يخالف ارتداء الكمامة
اللجنة الوزارية لمكافحة كورونا: نسبة الاشغال في كافة القطاعات 50 % واعادة فتح المدارس الاثنين واعتماد التعليم المدمج
منتخب لبنان لكرة السلة يتأهل رسميا لنهائيات بطولة آسيا بعد فوزه على المنتخب العراقي 87-69
مجلس الشورى الايراني يصادق على قانون الاجراء الاستراتيجي لالغاء العقوبات ورفع نسبة تخصيب اليورانيوم الى 20 بالمئة
لجنة الامن القومي في البرلمان الايراني: التحقيقات الاولية تشير الى ضلوع "اسرائيل" في عملية اغتيال العالم محسن فخري زاده
لجنة الامن القومي في البرلمان الايراني: توصلنا الى معلومات مهمة حول عملية اغتيال زاده وسنعلنها في الوقت المناسب
منظمة الطاقة الذرية الايرانية: علماء الصناعة النووية سيواصلون مسار اقتدار الجمهورية الاسلامية بقوة مضاعفة
العميد اسماعيل قاآني: اغتيال رجال عظماء لن يعرقل نمو وتطور الايرانيين بل سيعطيهم زخما بجهود العلماء الشباب الغيارى
محمد جواد ظريف: نطالب المجتمع الدولي والاتحاد الاوروبي خاصة بالتخلي عن المعايير المزدوجة وادانة اغتيال العالم زاده
الخارجية التركية: ندين الاغتيال الدنيء الذي طال محسن فخري زاده ونقدم تعازينا للحكومة الايرانية واقارب الفقيد
رابطة علماء اليمن: اغتيال العالم زاده يستوجب من كل المسلمين الوقوف بمسؤولية مع ايران امام ما تتعرض له من استهداف وتآمر
المتحدث باسم المجلس الاعلى للسيادة في السودان: زيارة الوفد الاسرائيلي للسودان الاسبوع الماضي كانت ذات طبيعة عسكرية بحتة
وزير الخاريجة السورية فيصل المقداد لنظيره الايراني: اغتيال "زادة" جريمة تقود المنطقة وخارجها الى زعزعة الامن والاستقرار
المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية: تمكنت القوة الصاروخية من استهداف غرفة العمليات المشتركة في معسكر تداوين بمحافظة مرب
العميد يحيى سريع: العملية على غرفة العمليات المشتركة للعدوان تمت بصاروخ بدر والاصابة كانت دقيقة
سريع: نتج عن العملية مصرع وجرح 15 من قادة وجنود العدو السعودي منهم 8 قتلى بينهم قادة وجرح 7 آخرين
الامم المتحدة: ارتفاع عدد ضحايا الهجوم المسلح على قرية في شمال شرقي نيجيريا الى 110 قتلى
المسبار الصيني "تشانغ إي -5" ينجح بالدخول الى المدار القمري في خطوة هي الاولى من نوعها منذ سبعينيات القرن الماضي
مهدي المشاط: نؤكد دعمنا لجهود المبعوث الاممي وانفتاحنا على كل الجهود والمساعي لوقف الحرب العدوانية على اليمن
وزير الخارجية العماني لنظيره الايراني: اغتيال الشهيد "زادة" عمل ارهابي ونحن ندين كل اشكال الارهاب ونعتبره عمل غير مقبول
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
متحدث القوات المسلحة اليمنية: نتج عن العملية مصرع وجرح 15 من قادة وجنود العدو السعودي منهم 8 قتلى بينهم قادة وجرح 7 آخرين
منذ 2 ساعة
29 November، 2020
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