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November 29 2020 - 12:30

توقيف سودانيين إثنين في خراج ميس الجبل

منذ 1 ساعة 29 November، 2020
الجيش اللبناني
لبنان

أوقفت دورية من مكتب مخابرات تبنين في الجيش، سودانيين إثنين كانا تسللا ليل أمس الى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتم العثور عليهما في أحد الحقول في خراج بلدة ميس الجبل قضاء مرجعيون.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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