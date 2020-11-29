توقيف سودانيين إثنين في خراج ميس الجبل

توقيف سودانيين لمحاولتهما الدخول الى الاراضي الفلسطينية

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” أن دورية من مكتب مخابرات مرجعيون، أوقفت عند الثانية بعد منتصف الليل، سودانيين لدى محاولتهما اجتياز السياج التقني في وادي حولا، بهدف الدخول إلى الاراضي الفلسطينية المحتلة، وسلمتهما الى الشرطة العسكرية لإجراء المقتضى القانوني في حقهما.