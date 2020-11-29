توقيف سودانيين إثنين في خراج ميس الجبل

أوقفت دورية من مكتب مخابرات تبنين في الجيش، سودانيين إثنين كانا تسللا ليل أمس الى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتم العثور عليهما في أحد الحقول في خراج بلدة ميس الجبل قضاء مرجعيون.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
أوقفت دورية من مكتب مخابرات تبنين في الجيش، سودانيين إثنين كانا تسللا ليل أمس الى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتم العثور عليهما في أحد الحقول في خراج بلدة ميس الجبل قضاء مرجعيون.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” أن دورية من مكتب مخابرات مرجعيون، أوقفت عند الثانية بعد منتصف الليل، سودانيين لدى محاولتهما اجتياز السياج التقني في وادي حولا، بهدف الدخول إلى الاراضي الفلسطينية المحتلة، وسلمتهما الى الشرطة العسكرية لإجراء المقتضى القانوني في حقهما.