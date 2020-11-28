مستشفى بيروت الحكومي : 5 شفاءات و33 حالة حرجة ولا وفيات – موقع قناة المنار – لبنان
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November 28 2020 - 23:20

مستشفى بيروت الحكومي : 5 شفاءات و33 حالة حرجة ولا وفيات

منذ 56 mins 28 November، 2020
مستشفى بيروت الحكومي
لبنان

أظهر التقرير اليومي لمستشفى بيروت الحكومي الصادر اليوم عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا، بالأرقام الحالات الموجودة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى.

وجاءت النتائج كالتالي:

–  عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 155 فحصا

–   عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 87

–   عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 22

–   عدد حالات شفاء المرضى الموجودين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 5

–   مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 735 حالة شفاء

–   عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1

–   عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 33

–  حالات وفاة: 0

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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