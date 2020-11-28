الامام الخامنئي يؤكد على محاسبة الضالعين في جريمة اغتيال الشهيد فخري زاده

أكد الامام السيد علي الخامنئي على “ضرورة محاسبة الضالعين في جريمة اغتيال رئيس منظمة الابحاث والابداعات بوزارة الدفاع الشهيد محسن فخري زاده، ومواصلة مشواره العلمي والفني”. وفي رسالة وجهها السبت، أعلن الامام أن زادة “العالم الايراني البارز استشهد على ايدي العملاء الجناة”، مضيفاً أن “الشهيد قدم حياته القيمة في سبيل المساعي العلمية الكبيرة والخالدة وارتقى شهيداً في هذا السبيل”.

وجاء في رسالة السيد أن “هناك نقطتان يجب على جميع المسؤولين في البلاد وضعها نصب اعينهم وضمن جدول برامجهم؛ الأولى: ضرورة محاسبة الضالعين في جريمة اغتيال هذا الشهيد، الثانية: مواصلة مشواره العلمي والفني في جميع المجالات التي كان يهتم بها”.

واضاف الامام الخامنئي “إنني اقدم التعازي والتهاني لأسرة الشهيد فخري زاده والمجتمع العلمي في ايران وجميع زملاء الشهيد وتلاميذه في مختلف المجالات العلمية، واسأل الباري تعالى أن يزيد في علو درجات هذا الشهيد الكريم”.

المصدر: ارنا