الدفاع الايرانية : القوة البحرية مرساة الاستقرار والأمن في المنطقة

هنأت وزارة الدفاع الايرانية القوة البحرية في يومها، مؤكدة أن “هذا اليوم يعيد الى الأذهان التضحيات الخالدة لشهداء سلاح البحر الايراني وذكرى ملحمة الفرقاطة “بيكان” في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 1980″. وفي بيان لها، رأت الدفاع الايرانية أن “هذه الذكرى أضافت صفحة ذهبية اخرى الى السجل الحافل بالانجازات المشرفة للقوة البحرية”، مستدلة بمقولة الامام الخميني (قده) أن “القوة البحرية تبعث على الفخر والمعزة ليس للقوات المسلحة فحسب وانما للبلاد جميعاً، وان ذكرى شهدائها لا سيما الشهداء المضحون للفرقاطة بيكان ستبقى في تاريخ ايران الى الأبد”.

وأكدت وزارة الدفاع أن “اليوم وبعد مضي 4 عقود على هذه الملحمة المشرفة، العدو والصديق يشهد بهذه الحقيقة المتمثلة بأن القوة الرادعة والدفاعية لسلاح البحر الايراني تحولت الى دعامة الثقة والاطمئنان للشعب، ومرساة للاستقرار والأمن المستدام في منطقة الخليج الاستراتيجية ومضيق هرمز وبحر عمان”.

وأضاف البيان أن “الفضل في هذه السيادة البحرية الفريدة التي بلغت المياه العابرة للحدود الدولية وصون المصالح الاستراتيجية للنظام والشعب الايرانيين في أقصى نقاط العالم، يعود الى العزيمة الثورية والروح الجهادية لدى جميع منتسبي القوة البحرية بما فيهم القادة والمدراء والمقاتلين الملتزمين، والخبراء المخلصين والكفوئين في مجال الصناعات الدفاعية، الذين ادخلوا الرعب في قلوب الأعداء لما قدموه من انجازات دفاعية متطورة”.

هذا ولفت البيان إلى أن “الرد على أي خطأ سيكون صارماً ومدمراً من قبل القوة البحرية الاستراتيجية للجيش الايراني”.

المصدر: فارس