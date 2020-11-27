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November 27 2020 - 01:38

قوى الامن: تدابير سير في بعض شوارع العاصمة خلال انعقاد مجلس النواب الجمعة

منذ 23 mins 27 November، 2020
قوى الامن الداخلي
قوى الامن الداخلي
لبنان

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة ما يلي: “يعقد مجلس النواب يوم غد الجمعة 27-11-2020، جلسة في قصر الأونيسكو – بيروت. لذلك، سيتم اعتبارا من الساعة 7.00 صباحا من التاريخ المذكور أعلاه وحتى الانتهاء، تحويل السير وفقا لما يلي:

-السير القادم من الكولا بإتجاه محطة العجوز/ شارع البستاني، وتحويله باتجاه الكولا وإعادته باتجاه غبريال المر.

– نفق الماريوت وتحويله بإتجاه شارع غبريال المر صعودا وإعادته بإتجاه غبريال المر.

– مفترق “صيدلية مشموشي”، وتحويله بإتجاه تقاطع مار الياس / سلام.

– مفترق “بنك بيروت” وتحويله بإتجاه تقاطع مار الياس / سلام.

– منع المرور داخل نفق صائب سلام، وتحويل السير ابتداء من تقاطع الراشدين / سلام بإتجاه حديقة المفتي حسن خالد.

-تحويل السير القادم من جادة ديغول – تقاطع الكارلتون، وإعادته باتجاه تقاطع نصر / الروشة.

– تحويل السير من تقاطع عبد الله المشنوق / كرامي باتجاه شارع رياض طه عيتاني نحو ساقية الجنزير.

– تحويل السير من ساقية الجنزير نزولا باتجاه شارع بارلين – كارلتون ديغول.

– تحويل السير من ساحة عبد العال بإتجاه غبريال المر.

– تحويل السير القادم من “Summer land” -حديقة بن زايد، صعودا باتجاه ساحة عبد العال – غبريال المر – الماريوت.

– منع المرور من تقاطع البقاع / الصلح وتحويل السير صعودا بإتجاه تقاطع الصلح / كرامي، ونزولا بإتجاه شارع شاتيلا.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بإرشادات رجال قوى الأمن الداخلي وتوجيهاتهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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