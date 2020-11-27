قوى الامن: تدابير سير في بعض شوارع العاصمة خلال انعقاد مجلس النواب الجمعة

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة ما يلي: “يعقد مجلس النواب يوم غد الجمعة 27-11-2020، جلسة في قصر الأونيسكو – بيروت. لذلك، سيتم اعتبارا من الساعة 7.00 صباحا من التاريخ المذكور أعلاه وحتى الانتهاء، تحويل السير وفقا لما يلي:

-السير القادم من الكولا بإتجاه محطة العجوز/ شارع البستاني، وتحويله باتجاه الكولا وإعادته باتجاه غبريال المر.

– نفق الماريوت وتحويله بإتجاه شارع غبريال المر صعودا وإعادته بإتجاه غبريال المر.

– مفترق “صيدلية مشموشي”، وتحويله بإتجاه تقاطع مار الياس / سلام.

– مفترق “بنك بيروت” وتحويله بإتجاه تقاطع مار الياس / سلام.

– منع المرور داخل نفق صائب سلام، وتحويل السير ابتداء من تقاطع الراشدين / سلام بإتجاه حديقة المفتي حسن خالد.

-تحويل السير القادم من جادة ديغول – تقاطع الكارلتون، وإعادته باتجاه تقاطع نصر / الروشة.

– تحويل السير من تقاطع عبد الله المشنوق / كرامي باتجاه شارع رياض طه عيتاني نحو ساقية الجنزير.

– تحويل السير من ساقية الجنزير نزولا باتجاه شارع بارلين – كارلتون ديغول.

– تحويل السير من ساحة عبد العال بإتجاه غبريال المر.

– تحويل السير القادم من “Summer land” -حديقة بن زايد، صعودا باتجاه ساحة عبد العال – غبريال المر – الماريوت.

– منع المرور من تقاطع البقاع / الصلح وتحويل السير صعودا بإتجاه تقاطع الصلح / كرامي، ونزولا بإتجاه شارع شاتيلا.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بإرشادات رجال قوى الأمن الداخلي وتوجيهاتهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام