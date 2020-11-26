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November 26 2020 - 21:04

صدور القرار الظني بانفجار مستودع الطريق الجديدة

منذ 11 mins 26 November، 2020
انفجار الطريق الجديدة
لبنان

أصدر قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت شربل أبو سمرا الخميس قراره الظني في الانفجار الذي وقع في مستودع يحوي مادة البنزين في محلة الطريق الجديدة في بيروت، وذلك نتيجة احتكاك كهربائي الأمر الذي أدى إلى سقوط ثلاثة قتلى وعدد من الجرحى.

وأحال أبو سمرا صاحب المستودع (ع.س) الموقوف منذ وقوع الانفجار في التاسع من تشرين الأول الفائت، الى القاضي المنفرد الجزائي في بيروت للمحاكمة بجرم التسبب بمقتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين وأضرار بالممتلكات العامة والخاصة.

واعتبر أبو سمرا في قراره الظني أن المدعى عليه أقدم على تخزين مادة خطرة في مبنى سكني، ولم يجهز المستودع بوسائل التهوئة وأجهزة الإطفاء، معرضا السلامة العامة لسكان المبنى والجوار للخطر.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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