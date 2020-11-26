الخارجية العراقية تعلق على قرار الإمارات إيقاف تأشيرة الدخول للعراقيين: لم نُبَلّغ رسميّاً

أصدرت وزارة الخارجية العراقية الخميس، تعليقاً حول قرار دولة الإمارات المتعلق بإيقاف تأشيرة الدخول للعراقيين، قائلة “لم نُبَلّغ رسميّاً بإجراءات دولة الامارات العربية المتحدة فيما يخص إيقاف منح سمات الدخول للمواطنين العراقيين”. وأضافت الخارجية على لسان المتحدث الرسمي أحمد الصحاف أن “القائمة ضمّت مجموعة دول من بينها العراق، والوزارة تتابع الأمر عبر القنوات الدبلوماسيّة”، مؤكداً أن “وزير الخارجيّة وجه سفارة جمهورية العراق في أبوظبي -الإمارات بمتابعة الأمر”.

يُشار إلى وكالة رويترز نقلت عن وثيقة صادرة عن مجمع الأعمال المملوك للدولة، ذكر فيها أن حظر التأشيرات ينطبق أيضاً على مواطني الجزائر وكينيا ولبنان وباكستان وتونس وتركيا. ولم يتضح ما إذا كانت هناك استثناءات للحظر.

المصدر: سبوتنيك