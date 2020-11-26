لبنان: أمطار غزيرة في النبطية وعكار وتوقف حركة الصيد في صيدا

استمرت الامطار الغزيرة بالهطول بغزارة الخميس في النبطية وإقليم التفاح جنوب لبنان، مصحوبة بعواصف رعدية وبرق وبرد قارس، ما تسبب بسيول جارفة حولت الطرق إلى مستنقعات.

كما يلف المنطقتين ضباب كثيف وتدن في درجات الحرارة وسوء في الرؤيا، ما دفع الدفاع المدني وقوى الامن الداخلي الى تنبيه السيارات بضرورة القيادة بحذر تخوفا من الانزلاقات وحوادث السير.

وفي عكار شمال لبنان، هطلت الامطار في مختلف المناطق الساحلية والوسطية والجبلية، ما ادى الى رفع منسوب مياه الانهر قليلا، وقد حذرت الجهات المعنية السائقين ضرورة توخي القيادة على مختلف الطرق تجنبا للانزلاق، فيما غطت الثلوج المرتفعات الجبلية على 2000 متر مع تدن ملحوظ في درجات الحرارة.

من جهة ثانية، ادى المنخفض الجوي الذي وصل الى الساحل الجنوبي في صيدا(جنوب) الى توقف حركة الصيد البحري في ميناء الصيادين، في وقت دخلت مياه الامطار الغزيرة منذ ليل امس منزل احد المواطنين في محلة الفوار لجهة المية ومية في ضاحية صيدا الشرقية، وتسببت بأضرار.

كذلك حولت السيول عددا من الشوارع في المدينة الى برك ومستنقعات لا سيما اوتوستراد الشماع الذي تحول الى ما يشبه النهر في وقت اغرقت مياه الامطار مداخل وشوارع مخيم عين الحلوة ودخلت البيوت، ولا سيما عند منطقة حاجز النبعة حيث ناشد الاهالي الاونروا والمعنيين ايجاد حل لتدفق المياه.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام