“الجهاد” تهنئ الأسير الأخرس بانتصاره على السجان الاسرائيلي

هنأت حركة “الجهاد الإسلامي” في فلسطين الأسير المحرر ماهر الأخرس بمناسبة الإفراج عنه من سجون العدو الاسرائيلي وانتصاره على السجان بعد خوضه إضرابا عن الطعام تجاوز المائة يوم، رفضا لسياسة الاعتقال الإداري.

وقالت الحركة الخميس إن “معركة العز والكرامة التي خاضها المحرر الأخرس بأمعائه الخاوية، لهي خير دليل على أن شعبنا الفلسطيني لا يقبل بالذل ولا يرضى العيش مكبّلا بالقيود تلفه قضبان الزنازين”، وتابعت “هي خير دليل على أن هذا الشعب الصابر يتوق للحرية والتخلص من الاحتلال الجاثم على صدره منذ عشرات السنين”.

وباركت الحركة “للشعب الفلسطيني ولأهالي جنين، حرية المجاهد الأخرس”، كما هنأت “أسرته وزوجته وأولاده”، وجددت الشكر والتقدير لكل من ساند المحرر الأخرس ووقف معه خلال فترة إضرابه عن الطعام.

المصدر: فلسطين اليوم