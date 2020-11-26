رئيس كيان الاحتلال يستقبل وفدا رسميا بحرينيا في القدس المحتلة

من المقرر أن يستقبل رئيس الاحتلال الإسرائيلي رؤوفين رفلين في القدس المحتلة، اليوم الخميس، وفدا من مملكة البحرين يضم ممثلين عن العائلة المالكة البحرينية ومسؤولين آخرين، ضمن زيارات التطبيع.

ووفقا لإعلام العدو، فإن الوفد البحريني سيترأسه، رئيس مجلس أمناء “مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي”، الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

ومن المقرر أن يفتتح الكيان الإسرائيلي سفارة له في العاصمة البحرينية المنامة في الرابع من شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل، فيما قدمت المملكة طلبا رسميا للاحتلال لفتح سفارة لها في تل أبيب.

هذا وأرجأ رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو، زيارة إلى البحرين كانت مقررة الأسبوع المقبل، بعد أن ألغيت زيارة للإمارات العربية المتحدة بسبب الاحتفالات بـ”العيد الوطني”، حسبما ذكرت صحيفة هآرتس.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن زيارة رسمية لوزير خارجية العدو غابي أشكنازي لحضور مؤتمر إقليمي ألغيت أيضا.

وأشار التقرير إلى أنه من المحتمل أن يقوم نتنياهو وأشكنازي بزيارات رسمية إلى الإمارات في منتصف كانون أول/ديسمبر.

المصدر: فلسطين اليوم