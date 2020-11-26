باشينيان يعلق على قرار الشيوخ الفرنسي حول قره باغ

وصف رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان قرار مجلس الشيوخ الفرنسي بشأن قره باغ بأنه “تاريخي”.

وكتب باشينيان على “فيسبوك” أمس الأربعاء، أن “القرار الذي تبناه مجلس الشيوخ الفرنسي يعتبر تاريخيا. وبهذا يدخل الاعتراف الدولي بأرتساخ (التسمية الأرمنية لقره باغ) جدول الأعمال الدولي”.

وكان مجلس الشيوخ الفرنسي قد صادق بأغلبية الأصوات على قرار يدعو الحكومة الفرنسية للاعتراف باستقلال “جمهورية قره باغ” المعلنة من طرف واحد من قبل السكان الأرمن في ما كان مقاطعة قره باغ ذاتية الحكم ضمن أذربيجان في العهد السوفيتي.

وجدير بالذكر أن قرار مجلس الشيوخ الفرنسي لا يعتبر إلزاميا ويتضمن توصيات فقط للحكومة.

وتجدر الإشارة إلى أن “جمهورية قره باغ” لم تعترف بها أي دولة في العالم بما فيها روسيا التي أرسلت قوات لحفظ السلام للفصل بينها وأذربيجان، والوقوف على عودة النازحين والمهجرين إلى مناطقهم على جانبي منطقة النزاع.

المصدر: باشينيان