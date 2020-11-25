4 جرحى نتيجة تصادم بين مركبتين على تقاطع #ايليا #صيدا ودراج من #مفرزة سيرصيدا يعمل على المعالجة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 25 2020 - 22:08

4 جرحى نتيجة تصادم بين مركبتين على تقاطع #ايليا #صيدا ودراج من #مفرزة سيرصيدا يعمل على المعالجة

منذ 12 mins 25 November، 2020
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