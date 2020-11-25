4 جرحى نتيجة تصادم بين مركبتين على تقاطع #ايليا #صيدا ودراج من #مفرزة سيرصيدا يعمل على المعالجة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 25 2020 - 22:08
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الرئيس عون خلال استقباله وزيرة العدل: رسالتي إلى مجلس النواب مستقلة عن الخلافات السياسية وهدفها معالجة مأساة وطنية كبيرة
الرئيس عون: من دون حل مشكلة التدقيق الجنائي لا يمكن الاتفاق لا مع الدول الراغبة في مساعدتنا ولا مع صندوق النقد الدولي
الرئيس عون: مسألة التدقيق المحاسبي الجنائي قضية وطنية بامتياز والوسيلة الفضلى للخروج من الأزمة التي نعيشها
رويترز: مصرف لبنان المركزي يدرس خفض مستوى احتياطي النقد الأجنبي الإلزامي من أجل مواصلة دعم واردات أساسية العام المقبل
رويترز: حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اجتمع مع الوزراء المعنيين وتم التدارس في امكانية خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي
رويترز: الإمارات أوقفت إصدار تأشيرات لمواطني 13 دولة من بينها لبنان وتركيا وإيران وسوريا حتى إشعار آخر لاعتبارات أمنية
السفيرة الأميركية دوروثي شيا: العقوبات الأميركية على النائب جبران باسيل هي مثال واضح يبين كيف تحاسب واشنطن الفاسدين
المكتب الإعلامي لباسيل: لا داعي للرد على السفيرة لأنها تكرر ذاتها دون الإتيان بأي برهان حول اتهام رئيس التيار بالفساد
المكتب الإعلامي لباسيل: يجب على الخارجية اللبنانية تذكير السفيرة الأميركية بضرورة عدم التدخل بالشؤون الداخلية اللبنانية
الوزير جريصاتي: من ينتظر حلول شهر كانون الثاني واستحقاقاته الدولية لتأليف الحكومة يكون قد بلغ مرحلة رفع الأيدي استسلاما
الصحة اللبنانية: تسجيل 1636 اصابة جديدة بفيروس كورونا و16 وفاة خلال الـ24 ساعة الاخيرة
الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني: البيت الأبيض عارض المساعدات الدولية لإيران من أجل مكافحة فيروس كورونا
الشيخ روحاني: إذا اعتمدت الإدارة الأميركية الجديدة في سياستها الخارجية الاحترام المتبادل سيكون حل المشاكل سهلاً
انفجار لغم بناقلة نفطية يونانية في ميناء سعودي وتعرضها لأضرار
رئيس الوفد اليمني محمد عبد السلام: لم تستطع السعودية رغم محاولتها لعب دور الضحية أن تتجاوز كونها معتدية على الشعب اليمني
محمد عبد السلام: ما دام النظام السعودي على حاله فعليه ألا ينتظر غير الرد والدفاع المشروع حتى يتوقف العدوان ويفك الحصار
الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن: الولايات المتحدة عادت إلى المسرح الدولي وستقوم بدورها في بناء تحالفات
فرنسا تعلن عن تخفيف تدريجي للقيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا ورفع الاغلاق في 15 كانون الاول مع تراجع عدد الاصابات
الصين تطلق بنجاح صاروخاً يحمل مسباراً فضائياً بهدف جمع عينات صخرية عن سطح القمر
الرئيس الصيني "شي جين بينغ" يهنئ جو بايدن على فوزه في الانتخابات الرئاسية الامريكية ويدعوه للتركيز على التعاون
رحيل اسطورة كرة القدم الارجنتينية دييغو أرماندو مارادونا عن عمر 60 عاماً والرئاسة الارجنتينية تعلن الحداد ثلاثة أيام
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الأمين العام للامم المتحدة يعرب عن خيبة أمله من نتائج قمة مجموعة العشرين للديون والمناخ التي عقدت في السعودية
وزارة الدفاع الروسية: سفينة روسية تمنع المدمرة الأميركية "جون ماكين" من انتهاك حدودنا في خليج بطرس الأكبر
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: الفئات الأشد فقرا والأكثر ضعفا ستتعرض للدوس وسط الاندفاع نحو اللقاحات الخاصة بكورونا
ترامب: وجهت فريق العمل في البيت الابيض للقيام بما يلزم فيما يخص البروتوكولات المتبعة لعملية الانتقال
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الأمين العام للامم المتحدة يعرب عن خيبة أمله من نتائج قمة مجموعة العشرين للديون والمناخ التي عقدت في السعودية
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
قتيلان و5 جرحى في عملية طعن داخل كنيسة في مدينة سان خوسيه بولاية كاليفورنيا الأميركية واعتقال مشتبه به
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
4 جرحى نتيجة تصادم بين مركبتين على تقاطع #ايليا #صيدا ودراج من #مفرزة سيرصيدا يعمل على المعالجة
منذ 12 mins
25 November، 2020
حوادث في لبنان
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