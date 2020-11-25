العدو الاسرائيلي اعتقل 8 فلسطينيين من الضفة المحتلة

اعتقلت قوات العدو الإسرائيلي ثمانية فلسطينيين من الضفة المحتلة بينهم أسرى سابقون أمضوا سنوات في السجون الصهيونية.

وقال “نادي الأسير الفلسطيني” الاربعاء إن “أربعة مواطنين جرى اعتقالهم من بلدة بيت عوا في الخليل وهم: نضال ياسر مسالمة، وساجد إسماعيل مسالمة، وسميح عبد القادر مسالمة، ويوسف حسن مسالمة، جميعهم أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، ومن الخليل أيضاً اعتقل الاحتلال كمال كامل العجلون”.

وتابع النادي “كما جرى اعتقال لمواطنين من نابلس وهما: عمرو ظريفة، وحسن مبروك”، واضاف “اعتقل العدو محمد محمود زيبار من بلدة كوبر في رام الله”.

المصدر: فلسطين اليوم