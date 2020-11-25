العدو الاسرائيلي اعتقل 8 فلسطينيين من الضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 25 2020 - 14:26

العدو الاسرائيلي اعتقل 8 فلسطينيين من الضفة المحتلة

منذ 23 mins 25 November، 2020
العدو الاسرائيلي
عربي وإقليمي - فلسطين

اعتقلت قوات العدو الإسرائيلي ثمانية فلسطينيين من الضفة المحتلة بينهم أسرى سابقون أمضوا سنوات في السجون الصهيونية.

وقال “نادي الأسير الفلسطيني” الاربعاء إن “أربعة مواطنين جرى اعتقالهم من بلدة بيت عوا في الخليل وهم: نضال ياسر مسالمة، وساجد إسماعيل مسالمة، وسميح عبد القادر مسالمة، ويوسف حسن مسالمة، جميعهم أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، ومن الخليل أيضاً اعتقل الاحتلال كمال كامل العجلون”.

وتابع النادي “كما جرى اعتقال لمواطنين من نابلس وهما: عمرو ظريفة، وحسن مبروك”، واضاف “اعتقل العدو محمد محمود زيبار من بلدة كوبر في رام الله”.

المصدر: فلسطين اليوم

التعليقات

ذات صلة