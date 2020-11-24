دياب ترأس اجتماعا للجنة الوزارية لمتابعة ملف كورونا

ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب قبل ظهر اليوم في السرايا الحكومي، اجتماع اللجنة الوزارية لمتابعة ملف وباء كورونا، في حضور الوزراء في حكومة تصريف الاعمال: الدفاع زينة عكر،الاقتصاد راوول نعمه، الداخلية محمد فهمي، الاشغال العامة ميشال نجار، الشؤون الاجتماعية رمزي المشرفية، الصحة حمد حسن، الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان والخارجية شربل وهبه، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمود الأسمر والمستشارين خضر طالب، بترا خوري وحسين قعفراني.

وعرض وزير الصحة للخطة الصحية المتعلقة برفع عدد الأسرة في المستشفيات، الحملات الميدانية المتنقلة، الفحوص السريعة، عزل الحالات المصابة وغيرها من الإجراءات.

كما جرى تقييم التقارير المقدمة من وزارة الصحة، والتي تشير إلى تحسن طفيف في نسبة عدد المصابين بكورونا، وتم التأكيد على متابعة كل الأساليب الطبية والإرشادات المتاحة للخروج من الإقفال نهاية الأسبوع المقبل بنتائج مقبولة، على أن تعقد اللجنة اجتماعا بداية الشهر المقبل لمتابعة ضبط نسبة الإصابات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام