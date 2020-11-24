سانا: انفجار سيارة مفخخة في مدينة #الباب بريف #حلب الشمالي الشرقي التي تنتشر فيها التنظيمات الارهابية التابعة لقوات الاحتلال التركي – موقع قناة المنار – لبنان
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November 24 2020 - 12:28

سانا: انفجار سيارة مفخخة في مدينة #الباب بريف #حلب الشمالي الشرقي التي تنتشر فيها التنظيمات الارهابية التابعة لقوات الاحتلال التركي

منذ 7 mins 24 November، 2020
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