الطقس غدا الاربعاء يتحول الى ماطر جنوباً والثلوج على 2000 متر

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية، أن يكون الطقس في لبنان اليوم الثلاثاء غائماً جزئيا بسحب متوسط مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة خصوصا فوق الجبال وفي الداخل.

– الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى بعد ظهر الاربعاء حيث يتأثر تدريجيا بمنخفض جوي يؤدي الى طقس متقلب وماطر.

الطقس المتوقع في لبنان:

– الاربعاء: غائم جزئيا مع استقرار في درجات الحرارة في المناطق الساحلية وانخفاضها في المناطق الداخلية والجبلية، يتحول اعتبارا من بعد الظهر الى غائم مع تشكل الضباب على المرتفعات، وتنشط الرياح وتهطل امطار متفرقة خاصة في جنوب البلاد تشتد ليلا مترافقة ببرق ورعد، وتتساقط الثلوج فتلامس 2000 متر.

– الخميس: غائم الى غائم جزئيا مع انخفاض في درجات الحرارة خاصة فوق الجبال وفي الداخل، تهطل امطار متفرقة تشتد احيانا مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، ويتكون الضباب على المرتفعات وتتساقط الثلوج لتلامس صباحا ال 1900 متر. تخف حدة الامطار مساء.

– الجمعة: غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر في الحرارة مع احتمال هطول امطار خفيفة متفرقة في الفترة الصباحية والمسائية.

– درجات الحرارة المتوقعة : على الساحل من 14 الى 24 درجة، فوق الجبال من 10 الى 18 درجة، في الداخل من 8 الى 20 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية الى شمالية – شرقية، سرعتها بين 10 و 35 كلم/س.

– الانقشاع: جيد اجمالا.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و 70%.

– حال البحر: منخفض الموج.

– حرارة سطح الماء: 25 درجة.

– الضغط الجوي: 763 ملم زئبق.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية