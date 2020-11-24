غرفة التحكم المروري: تصادم بين مركبتين على اوتوستراد #الناعمة باتجاه #بيروت – الاضرار مادية ودراج من #مفرزة سيربعبدا يعمل على المعالجة وتسهيل #حركة_المرور في المحلة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 24 2020 - 09:26

غرفة التحكم المروري: تصادم بين مركبتين على اوتوستراد #الناعمة باتجاه #بيروت – الاضرار مادية ودراج من #مفرزة سيربعبدا يعمل على المعالجة وتسهيل #حركة_المرور في المحلة

منذ 1 ساعة 24 November، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة