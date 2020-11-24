ارتفاع عملتين رقميتين مع تقدم البيتكوين نحو أعلى مستوياته

ارتفعت عملتا إيثيريوم، وإكس.آر.بي الرقميتان اليوم الاثنين متأثرتين بصعود البيتكوين، الذي حقق قفزة نحو أعلى مستوى له على الاطلاق.

وقفزت إيثيريوم ثاني أكبر عملة رقمية بعد بيتكوين من حيث القيمة السوقية 7% إلى أعلى مستوى لها منذ يونيو عام 2018، وهو ما رفع مكاسبها إلى أكثر من 25% في الأيام الثلاثة الماضية فقط.

وقال متعاملون، إن إيثيريوم التي غالبا ما تتحرك بالتوازي مع بيتكوين، تلقت دعما من تنامي الطلب قبيل تحديث شبكة سلسلة الكتل (بلوكتشين) الخاصة بها، المقرر في أوائل ديسمبر المقبل، والذي من المتوقع على نطاق واسع أن يجعلها أسرع وأكثر أمانا.

وصعدت “إكس آر بي” ثالث أكبر عملة رقمية 15%، إلى أعلى مستوى لها في عامين، وهو ما رفع مكاسبها إلى أكثر من 75%، في الأيام الثلاثة الماضية.

المصدر: رويترز