رئيس الوزراء اليمني يبارك عملية استهداف محطة أرامكو بجدة

بارك رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور عبد العزيز بن حبتور عملية استهداف القوة الصاروخية لمحطة أرامكو في مدينة جدة السعودية فجر اليوم الاثنين، بصاروخ قدس2.

وقال بن حبتور في تصريح للمسيرة معلقا على عملية الاستهداف:”كل أهدافنا في دول العدوان مشروعة، مهنئا وزارة الدفاع والقوات المسلحة على الإنجاز النوعي باستهداف محطة أرامكو في جدة بصاروخ قدس 2 المجنح”.

وأضاف أن”من يريد السلم عليه أن يوقف العدوان والحصار”، مؤكدا أن”استمرار الحصار لا يمكن أن يبقى دون رد”.

وكانت القوة الصاروخية استهدفت في وقت سابق اليوم، بصاروخ قدس2 المجنح، محطة أرامكو في جدة وحققت إصابات دقيقة في الهدف المستهدف.

المصدر: المسيرة