الرئيس عون تلقى المزيد من البرقيات بمناسبة عيد الاستقلال

تلقى رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون الاثنين مزيدا من برقيات التهنئة بالعيد الـ77 عيد الاستقلال من رؤساء وقادة دول العالم.

ومن هذه البرقيات، برقية أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني الذي قال فيها “أود أن أغتنم مناسبة ذكرى استقلال الجمهورية اللبنانية لاعرب لكم، ومن خلالكم للشعب اللبناني، باسم شعب دولة قطر وباسمي شخصيا، عن خالص التهاني والتبريكات مقرونة بأطيب التمنيات لفخامتكم بموفور الصحة والعافية ولبلدكم الشقيق وقد حقق ما يتطلع اليه شعبه من رفعة وتقدم وازدهار”.

من جهته، أبرق امبراطور اليابان ناروهيتو حيث قال “لمناسبة عيد استقلال الجمهورية اللبنانية، يسرني ان أتوجه اليكم بتهاني الحارة وافضل التمنيات بالخير لكم شخصيا، وبالازدهار لبلادكم”.

كما تلقى الرئيس عون برقيات من الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، رئيس جمهورية الهند رام ناث كوفيند، نائب أمير دولة قطر عبدالله بن حمد آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، الأمينة العامة للمنظمة الفرانكوفونية لويز موشيكيوابو.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام