القوة الصاروخية اليمنية تقصف أرامكو جده بصاروخ مجنح جديد

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن القوة الصاروخية اليمنية قصفت محطة توزيع أرامكو في جدة بصاروخ مجنح نوع “قدس”٢ يعلن عنه للمرة ألأولى .

وأكد العميد سريع في بيان صحافي فجر اليوم الاثنين أن الإصابة كانت دقيقة جدا وهرعت سيارات الإسعاف والإطفاء إلى المكان المستهدف.

ولفت إلى أن صاروخ “قدس 2 ” وهو جيل جديد من الصواريخ المجنحة التي تنتجها القوة الصاروخية اليمنية ويعلن عنه اليوم، دخل الخدمة مؤخرا بعد تجارب عملانية ناجحة في العمق السعودي لم يجر الإعلان عنها.

وأشار متحدث القوات المسلحة إلى أن العملية النوعية تأتي ردا على استمرار الحصار والعدوان وفي سياق ما وعدت به القوات المسلحة قبل أيام من تنفيذ عمليات واسعة في العمق السعودي.

وجدد العميد سريع دعوة القوات المسلحة اليمنية للمواطنين والشركات الأجنبية العاملة في السعودية إلى الابتعاد عن المنشآت الحيوية الهامة كونها ضمن بنك الأهداف، مؤكدا بأن العمليات في العمق السعودي مستمرة.

المصدر: المسيرة