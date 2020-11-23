وزارة الصحة السورية: ارتفاع عدد اصابات كورونا في البلاد إلى 7225 بعد تسجيل 71 اصابة جديدة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 23 2020 - 02:12

وزارة الصحة السورية: ارتفاع عدد اصابات كورونا في البلاد إلى 7225 بعد تسجيل 71 اصابة جديدة

منذ 2 ساعة 22 November، 2020
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