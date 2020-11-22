النائب حسن فضل الله: اذا كان شرط الأميركيين ان لا نشارك في الحكومة فسنكسر هذا الشرط

اكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله انه “اذا كان شرط الأميركيين ان لا نشارك في الحكومة فسنكسر هذا الشرط ولا يحق لهم ولا لغيرهم فرض أي شروط”، ولفت في حديث تلفزيوني ان “نص التفاهم بين حزب الله والتيار الوطني الحر لا زال يصلح الى الآن رغم أنه لم يشمل كل جوانب الاختلافات بين الطرفين”.

واوضح النائب فضل الله ان “سلاح المقاومة يمنع الاقتتال الداخلي”، معتبراً ان “الأميركي لا يريد الحرب الأهلية في لبنان خوفًا منا وليس حبًا بلبنان”، وتابع “نحن لا نطلب من موفد أجنبي أن يضغط على فريق لبناني، ولا نقبل من أحد أن يلجأ لجهة أجنبية للضغط علينا”.

وحول التمثيل الشعبي اوضح النائب فضل الله في حديثه ان “كل من يدعي تمثيله للناس ليذهب الى انتخابات نيابية على أساس القانون النسبي ولبنان دائرة انتخابية واحدة”، وفيما خص محاربة الفساد اكد النائب فضل الله ان ” أي أحد في لبنان لديه ملف فساد عن أي حليف من حلفائنا ليذهب به إلى القضاء ونحن لن نحمي ولن نغطي ولن نتدخل بالقضاء”.

المصدر: موقع المنار