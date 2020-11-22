الجيش الإثيوبي يعلن استخدام الدبابات والمدفعية للسيطرة على عاصمة إقليم #تيغراي – موقع قناة المنار – لبنان
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November 22 2020 - 19:56

الجيش الإثيوبي يعلن استخدام الدبابات والمدفعية للسيطرة على عاصمة إقليم #تيغراي

منذ 1 ساعة 22 November، 2020
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