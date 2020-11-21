1628 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا في لبنان وبلديات تحذر

سجل لبنان يوم السبت في 21 تشرين الثاني 2020، 1628 إصابة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 115.242. كما توفي جراء الفيروس 10 أشخاص، ما رفع العدد الإجمالي للمتوفين إلى 894. وبحسب التقرير الصادر عن غرفة إدارة الكوارث، فإن نسبة الفحوصات الإيجابية بلغت 15 %. للإطلاع على المزيد من التفاصيل اضغط هنا.

ومساء اليوم، أعلنت عدد من البلديات عن إصابات جديدة في نطاقها.

7 حالات إيجابية جديدة في كفررمان

أعلنت بلدية كفررمان – النبطية في بيان انها سجلت 7 حالات إيجابية جديدة في البلدة، ليرتفع العدد التراكمي الى 34 حالة نشطة، تخضع جميعها مع المخالطين للحجر المنزلي، مع متابعة دقيقة من قبل البلدية. وأشارت البلدية الى “أن الأعداد تتزايد بشكل كبير، وتصيب عائلات بكاملها، ما يستدعي مزيدا من الوقاية والإلتزام بالتباعد الإجتماعي وإرتداء الكمامة، والتحلي بالمسؤولية لتخطي هذه الأزمة بأقل الخسائر”.

وذكرت “جميع الأهالي بضرورة التبليغ عن أي إصابة، أو الإشتباه بأي عوارض كالرشح، أوجاع جسد، فقدان حاسة الشم، وغيرها من العوارض التي تؤكد الإصابة بكورونا، مع ضرورة الخضوع لفحص الـpcr”. وشددت “على ضرورة إلتزام الحجر المنزلي لمدة 14 يوما، للمصاب والمخالط. وأن أي مخالفة تسجل ستواجه بتسطير محضر ضبط. متمنية الشفاء لجميع المصابين. ودعت إلى التواصل مع خلية الأزمة على الأرقام التالية: 03699780، 70333992، 03467724.

اصابة جديدة في كوسبا الكورة

اعلنت بلدية كوسبا فيالكورة في بيان، “تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا لسيدة من البلدة، حيث أجرت فحص ال pcr وجاءت النتيجة ايجابية”، مؤكدة انها” تلتزم الحجر المنزلي”. وطلبت البلدية من “جميع المخالطين إجراء الفحوص والتزام الحجر المنزلي”.

لا إصابات جديدة في الهرمل وحالة وفاة واحدة

أفادت لجنة التتبع والترصد في الهرمل أنه تم اليوم تسجيل حالة وفاة واحدة. وقد اجرى فريق الهيئة الصحية الاسلامية بالتعاون مع وزارة الصحة وفرق الترصد في الهرمل حملة فحوصات لخمسة وتسعين مخالطا. لكن لم تسجل اية اصابات اجديدة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بسبب عدم اجراء مختبر مستشفى الهرمل الحكومي ايَّة فحوصات بالاضافة الى ان الفحوصات التي ارسلت من مستشفى البتول الى مستشفى دار الامل جاءت سلبية. كما لم ترد اية اسماء لمصابين من الهرمل في تقرير الوزارة.

ودعت اللجنة المواطنين الى الانتباه وتحاشي الاختلاط والتعقيم وارتداء الكمامة، لا سيما ضرورة الحجر لكل من خضع لفحص الـ pcr سواء أكانت النتيحة سلبية او ايجابية.

إصابتان في بدنايل الكورة

أعلنت بلدية بدنايل في قضاء الكورة في بيان “تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا لشخصين من البلدة، أجريا فحص الـ PCR وجاءت نتيجتهما إيجابية، وهما يلتزمان الحجر المنزلي”. وطلبت البلدية من جميع المخالطين “إلتزام الحجر وإجراء الفحص عند اللزوم والتواصل مع البلدية للمساعدة، ومن جميع الأهالي إلتزام منازلهم وعدم تبادل الزيارات لأي سبب كان، حفاظا على السلامة والصحة العامة”.

المصدر: الوكالة الوطنية