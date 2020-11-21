مستشفى رفيق الحريري: 32 حالة حرجة وحالتا وفاة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 21 2020 - 20:24

مستشفى رفيق الحريري: 32 حالة حرجة وحالتا وفاة

منذ 1 ساعة 21 November، 2020
كوارث
لبنان

أعلن التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا المستجد، وجود 32 حالة حرجة داخل المستشفى وحالتي وفاة.

وجاء في التقرير:

– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 204.
– عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 84.
– عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد خلال ال24 ساعة المنصرمة: 23.
– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 4.
– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 712.
– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 0.
– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 32.
– حالات وفاة: 2.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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