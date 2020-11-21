العدو الاسرائيلي شن حملة مداهمات واعتقالات واسعة في الضفة المحتلة

شنت قوات العدو الليلة الماضية وفجر اليوم السبت حملة اعتقالات ومداهمات في عدة مناطق بالضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية “اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم في قلقيلية شابين من بلدة كفر قدوم شرق المدينة ، حيث اعتقلت الشاب الجريح وائل عبد الله والشاب قيس عبد الرحمن”، وتابعت “كانت قوات الاحتلال اعتقلت الشابين خالد سليم وإسماعيل أبو زيديه على حاجز قلنديا وهم من سكان مخيم قلنديا”.

ولفتت المصادر الى ان “قوات الاحتلال اعتقلت المواطن حمدي حسين زهور أثناء تواجده في منطقة فرش الهوى، غرب مدينة الخليل”، واضافت “كما اعتقلت قوات الاحتلال شاباً قرب المقبرة الإسلامية في مخيم عايدة شمال بيت لحم قبل أن تقتاده الى جهة غير معلومة”، واشارت الى ان “قوات العدو اقتحمت مخيم طولكرم وتمركزت بمنطقة مربعة حنون حيث اندلعت مواجهات مع الشبان”.

وقالت المصادر “شهد حاجز بيت فوريك شرق مدينة نابلس في ساعات متأخرة من مساء أمس إغلاق تام أعقبه قيام الجنود بتفجير جسم مشبوه على الحاجز”، وتابعت “اعتدى جنود الاحتلال في ساعة متأخرة من ليلة أمس، بالضرب المبرح على ثلاثة شبان، على حاجز عسكري بالقرب من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم”.

ولفتت المصادر الى ان “جنود الاحتلال نصبوا حاجزا عسكريا على مدخل بيت فجار الرئيسي، وأوقفوا ثلاثة شبان، هم: علي عيسى طقاطقة، وإبراهيم عايد ديرية، وقصي باجس، وانهالوا عليهم بالضرب المبرح، قبل أن يتم إطلاق سراحهم، حيث أصيبوا برضوض نقلوا إلى إثرها مستشفى بيت جالا الحكومي، لتلقي العلاج”.

المصدر: فلسطين اليوم